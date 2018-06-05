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Наталия Орейро призналась в любви к советским песням, спев одну из них

Новость 05.06.2018, 16:48 | Текст: Олег Усков

41-летняя уругвайская певица, актриса, посол доброй воли ООН Наталия Орейро, в нашей стране пользующаяся огромной симпатией, россиянам отвечает тем же, неоднократно признаваясь в любви к нашей культуре. И, скажем, в том, что ее сын буквально влюблен в Чебурашку.

Самой "нашей Наташе" также милы советские детские песни. И песенка Чебурашки из мультфильма "Крокодил Гена" - в частности. Что артистка доказала, напев нетленку на русском языке.

Как сообщает ТАСС случился этот милейший момент в Москве, где Наталия представляла свою композицию United by Love - написанную к чемпионату мира по футболу.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File
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"Есть песня, которая очень нравится и мне, и моему сыну. Это песня "Чебурашка", - сказала Орейро. Далее добавив, что знакома со многими "хорошими исполнителями" из России и не прочь записать с некоторыми из них дуэт.

Наталия Орейро родилась в 1977 году в Монтевидео. Мать - парикмахер, отец - предприниматель. Начала учиться актерскому мастерству в восемь лет, с двенадцати - сниматься в рекламе. Еще подростком дебютировала в "мыльной опере" "Непокорное сердце". После были сериалы "Нежная Ана" и "Модели 90-60-90", где Наталия сыграла одну из главных ролей.

Первая крупная слава - 1997 год, благодаря сериалу "Богатые и знаменитые", где ее партнером стал аргентинский актер Диего Рамос, с которым они после встретятся в "Диком ангеле".

С 2002 года Наталия замужем за фронтменом рок-группы Divididos Рикардо Мольо, который, по словам артистки, вывел ее из депрессии "и научил заново радоваться каждому дню".

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