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05.06.2018,  
17:33
Текст: Светлана Цыганкова

Необычные испытания легендарного пистолета ТТ сняли на видео

Легендарному пистолету ТТ посвящен очередной выпуск проекта WarGonzo . Ведущий пытался развенчать киномифы и узнать, сможет ли пистолет пробить ведро с песком и навесные замки, как показывают в фильмах, и устроить взрыв сжиженного газа.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Видео: Можно ли прострелить ведро с песком из пистолета Ярыгина

Ведро с песком, по которому стреляли в прошлые разы из пистолетов Стечкина и Ярыгина, ТТ также не смог пробить насквозь. Пули застряли в песке. Поэтому авторы проекта сделали вывод, что песок - это самая надежная защита от выстрелов.

Пули из ТТ также не смогли пробить амбарные замки. То есть при помощи пистолета дверь с таким замком не откроешь, а вот более мелкие замки были пробиты насквозь. Не сумел ведущий устроить и взрыв сжиженного газа, выпуская в емкость зажигательные патроны. Пуля пробила емкость, газ вышел, но взрыва не произошло.

Пистолет Токарева (ТТ) - первый армейский самозарядный пистолет СССР. Легендарный пистолет Великой Отечественной войны. Разработал его в 1930 году конструктор Федор Токарев. Производитель - Тульский оружейный завод. Было выпущено 1 миллион 740 тысяч пистолетов. Магазин - на восемь патронов, прицел - открытый, нерегулируемый.

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