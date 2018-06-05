Проектировщик: Мост Метро через Днепр может обрушиться в любой момент

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но он уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - сказал Росновский.
По его словам, причиной разрушения моста стали пучки арматур, которыми во время строительства стягивали две полуарки и не изолировали должным образом.
"Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - цитирует Росновского украинское издание "Вести".
Инженер уверен, что мост находится под угрозой обрушения.
"У меня есть все материалы и результаты обследований, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент, абсолютно неожиданно. Сначала он начнет падать в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам", - отметил проектировщик.