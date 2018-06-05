Проектировщик: Мост Метро через Днепр может обрушиться в любой момент

Новости

В колодце отравленной в Воронеже семьи нашли мышьяк 16:18
Сибирские приставы разыскали алиментщика, решившего уйти в монастырь 16:15
В Петербурге назвали дату прощания с Леонидом Неведомским 16:10
Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн 16:10
В Китае при взрыве на руднике погибли 11 горняков 16:08
Из "Ходячих мертвецов" начался массовый исход актеров 15:53
На М-10 завершили реконструкцию бесплатной дороги в объезд Твери 15:48
Новое правительство Италии выступило против антироссийских санкций 15:43
США и КНДР согласовали технические детали саммита 15:43
В Петербурге на станции метро прорвало трубу с водой 15:40
СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе 15:40
Участниками "Иннопрома" станут 18 регионов России 15:40
На челябинский меткомбинат нагрянули силовики 15:37
Названы города с самым "беззащитным" Wi-Fi 15:34
В Златоусте в электроопору врезалась маршрутка с пассажирами 15:30
Труп одержимого фаната "Во все тяжкие" найден на месте съемок сериала 15:30
Болельщик из ФРГ первым пересек границу Беларуси без визы по пути на ЧМ 15:25
Украинский Т-84 провально выступил на танковом биатлоне НАТО 15:16
Видео: В Хабаровске муж сбил жену на машине после ссоры 15:13
Россия предложила Беларуси вместе контролировать качество продукции 15:11
Смертоносный "Смерч" продолжает сметать террористов в Сирии 15:11
Актерам "Игры престолов" выдали "испаряющиеся" сценарии 15:10
В АТОР рассказали, как дорожающий керосин сказался на турпутевках 15:05
Путин прибыл в Вену с рабочим визитом 15:00
Вологда закупит в Беларуси 120 автобусов 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 15:36
Рубрика: В мире

Проектировщик: Мост Метро через Днепр может обрушиться в любой момент

Текст: Станислав Хамдохов
Киевский метромост, введенный в эксплуатацию в 1965 году, находится на грани обрушения. Об этом сообщил проектировщик моста Георгий Росновский.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но он уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - сказал Росновский.

Флот Украины пожаловался на отсутствие денег

По его словам, причиной разрушения моста стали пучки арматур, которыми во время строительства стягивали две полуарки и не изолировали должным образом.

"Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - цитирует Росновского украинское издание "Вести".

Инженер уверен, что мост находится под угрозой обрушения.

"У меня есть все материалы и результаты обследований, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент, абсолютно неожиданно. Сначала он начнет падать в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам", - отметил проектировщик.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Жаров останется на посту главы Роскомнадзора
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными