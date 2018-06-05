Проектировщик: Мост Метро через Днепр может обрушиться в любой момент

Киевский метромост, введенный в эксплуатацию в 1965 году, находится на грани обрушения. Об этом сообщил проектировщик моста Георгий Росновский.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но он уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - сказал Росновский.

По его словам, причиной разрушения моста стали пучки арматур, которыми во время строительства стягивали две полуарки и не изолировали должным образом.

"Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - цитирует Росновского украинское издание "Вести".

Инженер уверен, что мост находится под угрозой обрушения.

"У меня есть все материалы и результаты обследований, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент, абсолютно неожиданно. Сначала он начнет падать в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам", - отметил проектировщик.