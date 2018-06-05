Рабочий график госслужащих Бразилии изменили на период ЧМ по футболу

Правда, это касается исключительно тех дней, когда играет бразильская сборная. Также сотруднику в любом случае придется впоследствии отработать пропущенные часы.

Футбол, а особенно все что связано с национальной командой, давно стал неотъемлемой частью всех аспектов жизни Бразилии. Подавляющее большинство граждан страны искренне считают своим конституционным правом возможность в прямом эфире смотреть матчи с участием сборной. Конечно, в главном законе страны нет соответствующего положения, но это право, в том или ином виде, в том числе и законодательном, бразильцы неоднократно получали.

Одним из последних примеров может послужить закон о чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии. В утвержденном за два года до турнира документе каждому штату и муниципальному образованию предоставили право объявлять дни игры сборной выходными, либо устанавливать на это время особый режим работы. Кроме того, федеральным властям было дано право объявлять общегосударственные выходные в день выступления национальной команды. Конкретно этим правом власти так и не воспользовались, а вот на уровне штатов подобные меры были широко задействованы, и не только госслужащие, а все категории занятых граждан получали в том или ином виде послабления в трудовом графике.

В этом году министерством планирования работникам государственных структур разрешено приходить на работу по особому графику. В силу разницы во времени с Россией, большинство игр сборной будет проходить либо утром, либо после обеда. Поэтому в дни утренних матчей сотрудникам разрешается приходить на работу к 14 часам, в других случаях - рабочий день будет заканчиваться в 13 часов. В том же документе обращается внимание руководства на то, что необходимо организовать соответствующую ротацию кадров, чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных структур в указанные дни.

Месяцем ранее центральный банк Бразилии выпустил аналогичное разрешение, только уже для финансовых учреждений, распространив его не только на игры бразильской сборной, а полностью на весь турнир с 14 июня по 15 июля. Агентствам, кассам, банковским отделениям официально разрешили меньше работать, сократив обязательные для обслуживания населения пять часов в день до четырех. При этом, не устанавливается какого-либо четкого расписания, каждое учреждение вправе самостоятельно решить этот вопрос в удобной для него форме, уведомив в обязательном порядке обо всех изменениях население.

Кстати

В 2017 году впервые в истории Перу в честь выхода сборной на чемпионат мира был объявлен дополнительный государственный выходной (условно) день. Это произошло после исторической победы перуанцев над новозеландцами у себя дома со счетом 2-0 в последнем и решающем матче отборочного цикла. С учетом того, что в последний раз перуанцы участвовали в финальной стадии чемпионатов мира более чем 35 лет назад, празднование этого события приобрело по-настоящему общенациональный масштаб. И чтобы гарантировать безопасность и соблюдение порядка в стране президентом был издан особый указ о том, что 16 ноября объявляется нерабочим днем (с отдельным пунктом - все пропущенные в этот день часы работы должны быть компенсированы сотрудниками в ближайшие 15 суток).