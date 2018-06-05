Новости

Власти Гватемалы уточнили число погибших при извержении вулкана 00:33
Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка за 7 миллионов евро 00:22
Стала известна причина отмены концерта Валерия Леонтьева в Туле 00:07
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 04.06.2018
Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины 04.06.2018
Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде" 04.06.2018
Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока 04.06.2018
Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына 04.06.2018
Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США 04.06.2018
Путин: Нет таких условий, при которых Крым вернется в состав Украины 04.06.2018
Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС 04.06.2018
В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии 04.06.2018
Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты 04.06.2018
Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018 04.06.2018
В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок 04.06.2018
Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей 04.06.2018
Экс-президента США выписали из больницы 04.06.2018
Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси 04.06.2018
Додон: Русский останется языком межнационального общения в Молдавии 04.06.2018
Первые претенденты на пост мэра Москвы подали документы в Мосгоризбирком 04.06.2018
Президент разрешил выбирать депутатов без открепительных 04.06.2018
В России могут ввести топливный сбор для авиапассажиров 04.06.2018
Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше 04.06.2018
Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 04.06.2018
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 04.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
05.06.2018 00:22
Рубрика: Культура

Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка за 7 миллионов евро

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога продали за рекордные 7 миллионов евро.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
Самая известная картина Ван Гога может измениться до неузнаваемости

Американский коллекционер на аукционе в Париже заплатил за лот в полтора раза больше стартовой цены.

Художник создал данное полотно в 1882 году в окрестностях Гааги. Сам мастер писал, что сцену в дюнах он "наблюдал утром после дождя". Это единственный пейзаж, выполненный маслом в ранний период творчества Ван Гога.

"Полотна великого художника сегодня крайне редко встречаются на рынке живописи, а в следующем десятилетии их, скорее всего, уже будет не найти на аукционах",  - цитирует ТАСС представителя аукционного дома Artcurial Брюно Жобера.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский