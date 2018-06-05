Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка за 7 миллионов евро

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога продали за рекордные 7 миллионов евро.

Американский коллекционер на аукционе в Париже заплатил за лот в полтора раза больше стартовой цены.

Художник создал данное полотно в 1882 году в окрестностях Гааги. Сам мастер писал, что сцену в дюнах он "наблюдал утром после дождя". Это единственный пейзаж, выполненный маслом в ранний период творчества Ван Гога.

"Полотна великого художника сегодня крайне редко встречаются на рынке живописи, а в следующем десятилетии их, скорее всего, уже будет не найти на аукционах", - цитирует ТАСС представителя аукционного дома Artcurial Брюно Жобера.