Новости

В Приморье школьнику выдали грамоту с символикой Украины 09:45
Япония усилила сбор данных о КНДР перед встречей Трампа и Ким Чен Ына 09:43
Видео: В Беларуси создали летающий гранатомет 09:30
Непогода в Москве сохранится до вечера вторника 09:29
Видео: В Казани загорелся торговый центр 09:21
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция 09:00
В России создано шасси для боевого лазера "Пересвет" 08:58
Иран уведомит МАГАТЭ о росте мощностей по обогащению урана 08:42
Доля использования пиратского ПО в России сократилась до 62% 08:36
Роспотребнадзор: Клещи покусали свыше 175 тысяч человек 08:33
Из нигерийской тюрьмы сбежали 180 заключенных 08:20
На петербургском заводе загорелись емкости с мазутом 08:10
По факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге возбуждено дело 07:25
Роспотребнадзор предупредил россиян о новом вирусе 07:21
Правительство выделило регионам деньги на бизнес-инкубаторы 06:55
Медведев подписал документ о выделении сельскохозяйственных субсидий 06:25
В Приморье начали изучать язык белух 05:54
Харуки Мураками станет ведущим на радио 05:34
Миротворец ООН погиб в результате нападения на патруль в ЦАР 05:32
Из Вилюйского района Якутии вывезли все отделившиеся части "Союза-2" 05:15
Извержение вулкана на острове Гавайи уничтожило 117 домов 05:00
Мексика введет пошлины на американскую свинину 04:54
В Финляндии закрыли единственную русскоязычную радиостанцию 04:23
При извержении вулкана в Гватемале погибли 65 человек 03:58
В крупном ДТП в Канаде пострадали туристы из Китая 03:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
05.06.2018 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Непогода в Москве сохранится до вечера вторника

Небольшой дождь и усиление ветра ожидаются во вторник в Москве. Экстренное предупреждение об этом распространило главное управление МЧС по Москве.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Следом за ураганами на Россию обрушатся песчаные бури

Порывы ветра, как рассказали ТАСС в пресс-службе управления, могут достигать 13-18 метров в секунду. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.

Как ранее рассказывала "РГ", первая неделя июня удивит прохладой и дождями. Так, среднесуточная температура в начале месяца составляет лишь 15 градусов. Виной всему потоки воздуха с арктических морей.

Главное сегодня

Медведев подписал документ о выделении сельскохозяйственных субсидий
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Мексика введет пошлины на американскую свинину
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Непогода в Москве сохранится до вечера вторника