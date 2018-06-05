Непогода в Москве сохранится до вечера вторника

Небольшой дождь и усиление ветра ожидаются во вторник в Москве. Экстренное предупреждение об этом распространило главное управление МЧС по Москве.

Порывы ветра, как рассказали ТАСС в пресс-службе управления, могут достигать 13-18 метров в секунду. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.

Как ранее рассказывала "РГ", первая неделя июня удивит прохладой и дождями. Так, среднесуточная температура в начале месяца составляет лишь 15 градусов. Виной всему потоки воздуха с арктических морей.