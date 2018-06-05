Стала известна причина отмены концерта Валерия Леонтьева в Туле

Концерт Валерия Леонтьева в Туле не состоялся в понедельник вечером из-за ухудшения здоровья. Врачи рекомендовали певцу отказаться от выступления из-за повышения давления. Об этом рассказала пресс-секретарь народного артиста России Татьяна Федоткина.

"Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесен, потому что у него повысилось давление. Вызвали скорую помощь, медицинские работники попросили не рисковать здоровьем. С ним все в порядке, он уехал домой на своей машине", - цитирует Федоткину ТАСС.

Она пояснила, что скачок давления произошел из-за перегрузки, которой подвергся Леонтьев. Ранее он провел месячное турне по Дальнему Востоку. "И просто это сказалось на самочувствии: разная погода, разные часовые пояса", - подчеркнула пресс-секретарь.

Уже известно, что концерт перенесен на 30 сентября. Эта дата оказалась единственной свободной в рабочем графике Леонтьева. До этого у артиста состоятся гастроли в Крыму и на Кавказе.