В Липецке гроза оставила без света более 13 тысяч человек

В Липецке гроза обесточила ряд городских кварталов.

- Аварийные отключения произошли в районах Опытная Станция, Сокол и Сселки (частично), а также на улицах Мичурина, Октябрьская, Скороходова, Фрунзе и проспекте Победы. Без электричества 242 организации и 13581 человек, - рассказали в Липецкой городской энергетической компании.

ЛГЭК предупреждает и о плановых отключениях подачи энергии на улицы Гагарина, Зегеля, Космонавтов, Молодежной, Плеханова, Речная, Северный рудник, Сельская, Советская, Энергостроителей, 30 лет Октября, проспекте Победы и площади Плеханова. На улицах Баумана, Зареченская, Дорожная, Кленовая, Фурманова и Лесопарковом хозяйстве отключена подача воды.