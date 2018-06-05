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05.06.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке гроза оставила без света более 13 тысяч человек

Текст: Антон Валагин (Липецк)

В Липецке гроза обесточила ряд городских кварталов.

В Нижегородской области 170 тысяч человек остались без света

- Аварийные отключения произошли в районах Опытная Станция, Сокол и Сселки (частично), а также на улицах Мичурина, Октябрьская, Скороходова, Фрунзе и проспекте Победы. Без электричества 242 организации и 13581 человек, - рассказали в Липецкой городской энергетической компании.

ЛГЭК предупреждает и о плановых отключениях подачи энергии на улицы Гагарина, Зегеля, Космонавтов, Молодежной, Плеханова, Речная, Северный рудник, Сельская, Советская, Энергостроителей, 30 лет Октября, проспекте Победы и площади Плеханова. На улицах Баумана, Зареченская, Дорожная, Кленовая, Фурманова и Лесопарковом хозяйстве отключена подача воды.

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