СК проверит смерть воспитанника детского дома в ЕАО

СУ СК РФ по Еврейской АО начал проверку по факту смерти 14-летнего воспитанника детского дома.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 4 июня подросток поступил в приемное отделение областной больницы с диагнозом "клиническая смерть". Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но тщетно. Вскоре им пришлось констатировать его биологическую смерть.

Что стало причиной гибели, пока непонятно. По предварительной версии, мальчик потерял сознание во время прогулки на территории детского дома.

- Следователем проведен комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, изъятие всей медицинской и иной документации, необходимых для проведения судебной экспертизы, - сказала старший помощник руководителя следственного управления Алина Афанасьева.

К проверке подключилась и региональная прокуратура. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащий присмотр и уход за воспитанниками, и проверят, своевременно ли ребенку оказали медицинскую помощь.

Между тем

На минувшей неделе сотрудники этого детского дома уже оказывались в поле зрения правоохранительных органов. Несколько дней назад 14-летний воспитанник учреждения, самовольно ушедший купаться, утонул в озере. Прокуратура и СК проводят доследственную проверку.