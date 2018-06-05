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05.06.2018 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит смерть воспитанника детского дома в ЕАО

Текст: Юлия Гарднер

СУ СК РФ по Еврейской АО начал проверку по факту смерти 14-летнего воспитанника детского дома.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 4 июня подросток поступил в приемное отделение областной больницы с диагнозом "клиническая смерть". Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но тщетно. Вскоре им пришлось констатировать его биологическую смерть.

В нижегородской колонии умер ребенок

Что стало причиной гибели, пока непонятно. По предварительной версии, мальчик потерял сознание во время прогулки на территории детского дома.

- Следователем проведен комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, изъятие всей медицинской и иной документации, необходимых для проведения судебной экспертизы, - сказала старший помощник руководителя следственного управления Алина Афанасьева.

К проверке подключилась и региональная прокуратура. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащий присмотр и уход за воспитанниками, и проверят, своевременно ли ребенку оказали медицинскую помощь.

Между тем

На минувшей неделе сотрудники этого детского дома уже оказывались в поле зрения правоохранительных органов. Несколько дней назад 14-летний воспитанник учреждения, самовольно ушедший купаться, утонул в озере. Прокуратура и СК проводят доследственную проверку.

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