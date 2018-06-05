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05.06.2018 05:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье изучат акустическую активность белух

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба НОК "Приморский океанариум" Фото: Пресс-служба НОК "Приморский океанариум"
Фото: Пресс-служба НОК "Приморский океанариум"

В научно-образовательном комплексе (НОК) "Приморский океанариум" началась серия междисциплинарных научных проектов в области биогидроакустики. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Работы проводятся на базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума. Исследования предполагают создание рабочих групп, объединяющих разные научные направления, а также интеграцию фундаментальной науки и прикладных разработок на одной площадке. Совместно с биологами работают ученые Инженерной школы (ИШ) ДВФУ, ответственные за фиксацию и обработку звуковых сигналов, а также тренеры белух, которые способны минимизировать стрессовую погрешность в поведении млекопитающих.

Фото: depositphotos.com
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По словам директора океанариума Александра Михайлюка, белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов. Понимание удивительных возможностей этих морских млекопитающих - дело будущего. А системные исследования необходимы сегодня, сейчас.

- Акустики пишут сигналы морских млекопитающих многие десятилетия, но однозначных результатов расшифровки нет. Важна не только повторяемость эксперимента, но и одновременный контроль множества параметров - от солености воды до настроения белух, - говорит доцент кафедры приборостроения ИШ ДВФУ Сергей Горовой.

Параллельно океанариум планирует совместные проекты с резидентом "Сколково" - компанией "Гидробионика", специалисты которой разрабатывают методики управления поведением промысловых гидробионтов. Компания совместно с Дальрыбвтузом и ТИНРО-центром планирует вести два проекта.

- Первый касается технологии учета гидробионтов акустическими средствами - с развитием марикультуры это становится особенно актуальным. Второй проект носит рабочее название "Тихоокеанский кальмар" - на основе анализа поведения и акустических сигналов белух мы постараемся предложить решение проблемы эффективности промысла кальмара в заливе Петра Великого,  - рассказывает генеральный директор компании "Гидробионика" Артур Майсс.
 

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