В Приморье изучат акустическую активность белух

В научно-образовательном комплексе (НОК) "Приморский океанариум" началась серия междисциплинарных научных проектов в области биогидроакустики. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Работы проводятся на базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума. Исследования предполагают создание рабочих групп, объединяющих разные научные направления, а также интеграцию фундаментальной науки и прикладных разработок на одной площадке. Совместно с биологами работают ученые Инженерной школы (ИШ) ДВФУ, ответственные за фиксацию и обработку звуковых сигналов, а также тренеры белух, которые способны минимизировать стрессовую погрешность в поведении млекопитающих.

По словам директора океанариума Александра Михайлюка, белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов. Понимание удивительных возможностей этих морских млекопитающих - дело будущего. А системные исследования необходимы сегодня, сейчас.

- Акустики пишут сигналы морских млекопитающих многие десятилетия, но однозначных результатов расшифровки нет. Важна не только повторяемость эксперимента, но и одновременный контроль множества параметров - от солености воды до настроения белух, - говорит доцент кафедры приборостроения ИШ ДВФУ Сергей Горовой.

Параллельно океанариум планирует совместные проекты с резидентом "Сколково" - компанией "Гидробионика", специалисты которой разрабатывают методики управления поведением промысловых гидробионтов. Компания совместно с Дальрыбвтузом и ТИНРО-центром планирует вести два проекта.

- Первый касается технологии учета гидробионтов акустическими средствами - с развитием марикультуры это становится особенно актуальным. Второй проект носит рабочее название "Тихоокеанский кальмар" - на основе анализа поведения и акустических сигналов белух мы постараемся предложить решение проблемы эффективности промысла кальмара в заливе Петра Великого, - рассказывает генеральный директор компании "Гидробионика" Артур Майсс.

