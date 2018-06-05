Видео: В Хабаровске муж сбил жену на машине после ссоры

Житель Хабаровска сбил свою молодую жену на автомобиле, поссорившись с ней.

Инцидент произошел 31 мая на улице Калинина, видео происшествия появилось в Сети. Женщина выходит из синего Hyundai Solaris и идет к тротуару. В этот момент иномарка срывается с места, резко разворачивается и взлетает на бордюр, сбив дерево и свою пассажирку. Та встает и, держась за спину, пытается уйти от машины.

- За рулем автомобиля был муж потерпевшей, они поссорились. На мужчину составлен административный протокол о нарушении правил дорожного движения. Писать заявление о возбуждении уголовного дела его жена не стала - на момент составления протокола они уже помирились, - рассказали РИА Новости полицейские.

После аварии женщину доставили в травмпункт, серьезных повреждений у нее не обнаружено. Девушка отказалась писать заявление на супруга.