В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран

Уголовный кодекс на арабском языке 1926 года семья из Уфы передавала из поколения в поколение, думая, что это священная книга мусульман Коран. Книгу все время держали завернутой в ткань, поэтому истина открылась лишь недавно, когда нынешняя владелица Рафия Зинатуллина раскрыла последнюю страницу и увидела выходные данные.

- Там по-русски было написано: Уголовный кодекс, редакция 1926 года. А мы ведь по совету бабушки подкладывали книгу под подушку новорожденным, чтобы они росли более спокойными, меньше плакали. Что интересно: мой брат и сын, спавшие в младенчестве на книге, работали в органах МВД, - рассказала корреспонденту "РГ" Рафия.

В канун 300-летия российской полиции Зинатуллины передали книгу в дар музею МВД РБ.