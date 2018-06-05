Ревнивую омичку отдали под суд за прослушку машины мужа

В Омске завершено расследование уголовного дела по статье о незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как рассказали "РГ" в региональном Следственном управлении СКР, перед судом предстанет женщина, устроившая "прослушку" своего мужа.

По данным следователей, ревнивая дама решила, что супруг ей изменяет. Чтобы убедиться в этом, она купила через интернет GPS-трекер - устройство, способное передавать аудиоинформацию. Незаконно приобретенный "жучок" она поставила в салоне автомобиля, принадлежащего благоверному, и несколько месяцев слушала, что происходит в машине.

Вероятно, опасения омички не подтвердились. Во всяком случае, она решила прекратить слежку, извлекла трекер и выставила его на продажу через сайт частных объявлений. Устройство, бывшее в употреблении, она оценила в тысячу рублей. Вот только покупатель ей попался не простой: при передаче денег женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Незадачливой "шпионке" грозит весьма строгое наказание, от штрафа в 200 тысяч рублей и принудительных работ до четырех лет лишения свободы.