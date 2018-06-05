Минск принимает деловых партнеров из Заполярья

К встречам с близкими по духу и деловому партнерству мурманчанами в Беларуси всегда относятся с типичной славянской щедростью, не лишенной и здоровой предприимчивости. И хотя расстояние между двумя регионами по трассе превышает две тысячи километров, подписанное почти четверть века назад соглашение о партнерстве - не бумажная индульгенция для бюрократов, а основа для творческой кооперации индустриальной республики с морскими строителями Кольского Заполярья.

Делегация Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным с 5 июня находится с двухдневным визитом в белорусской столице, информирует БЕЛТА. В ее составе министры экономического развития, промышленности и предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства региона, представители комитета по экономическому развитию администрации Мурманска, кировского филиала акционерного общества "Апатит", ряда промышленных предприятий, аэропорта "Хибины", отеля "Арктика" и ректор Мурманского арктического государственного университета.

Как известно, уже более сотни крупнотоннажных БелАЗов работают на горнодобывающих предприятиях мурманской области. Больше сотни белорусских автобусов обеспечивают пассажирские перевозки. А апатитовый концентрат северяне поставляют на белорусские химзаводы. По итогам прошлого года Беларусь занимает восьмое место среди торговых партнеров российского региона.

В рамках бизнес-диалога предусмотрено посещение международного форума "Белагро" и предприятий-партнеров, среди которых: БелАЗ, Минский автомобильный завод, "Амкодор", Минский тракторный завод, "Белкоммунмаш", а также свободная экономическая зона "Минск".

А центральным мероприятием станет второе заседание рабочей группы по двустороннему сотрудничеству. Первое заседание состоялось в Мурманске в апреле прошлого года. В марте 2018 года подписан план мероприятий рабочей группы на 2018-2020 годы.

В Минске стороны планируют обсудить пути увеличения взаимных поставок продукции, расширение номенклатуры экспортируемой и импортируемой продукции, сотрудничество в гуманитарной сфере. По данным посольства Беларуси в России, в 2017 году товарооборот Беларуси с Мурманской областью составил $123,1 млн и увеличился на 13,5%. Экспорт возрос на 15% до $12,8 млн, импорт - на 13,4% до $110,3 млн.

