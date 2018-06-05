На пляже у Ладожского озера нашли раненого нерпенка

Жители Ленинградской области обнаружили на пляже у Ладожского озера детеныша кольчатой нерпы, сообщает пресс-служба "Водоканала". Ослабленный детеныш был найден на берегу неподалеку от Владимирской бухты.

Малыша, который весит всего 4,5 килограмма, сразу же доставили в петербургский Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, действующий при Фонде друзей Балтийской нерпы.

- Нерпенок находится в очень тяжелом состоянии, - рассказала корреспонденту "РГ" научный сотрудник центра Елена Андриевская. - Судя по всему, самка родила его позже срока и просто не успела выкормить до нужных размеров: несмотря на то, что детенышу уже два-три месяца, он весит как новорожденный, и размер его тоже заметно меньше положенного.

Сотрудники центра не гарантируют выздоровления млекопитающего, однако изо всех сил борются за его жизнь. Через каждые два-три часа он получает поддерживающую терапию и особое питание. Если это лечение принесет ожидаемые результаты, то уже совсем скоро нерпенка переведут на питание рыбой.