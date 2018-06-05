В Коми женщина умерла после ранения в ладонь

В Сосногорске в Республике Коми завершили расследование гибели женщины, которая умерла от удара ножа в ладонь.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, смертельное ранение 66-летней женщине нанес ее 58-летний сожитель. Между потерпевшей и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой мужчина с близкого расстояния бросил в свою подругу кухонный нож. Женщина выставила вперед руку, чтобы защититься от удара, нож попал ей в ладонь и травмировал ее.

Раненая не обратилась за медицинской помощью и от массивной кровопотери скончалась через некоторое время на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).