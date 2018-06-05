Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит

В самом центре Петербурга ветер обрушил на прохожую информационный щит. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей.

Судя по записи, все произошло на четной стороне Невского проспекта в двух шагах от Большой конюшенной улицы. Девушка шла по тротуару, увлекшись разговором по мобильному телефону, и не глядя прошла меж двух опор временного щита, предупреждающего дорожных работах и ограничении движения.

Как известно, последние два дня в Петербурге наблюдается резкое усиление ветра. Внезапный порыв легко опрокинул конструкцию, которую удерживали в вертикальном положении лишь два небольших бетонных груза. Щит приземлился прямо на голову девушки, придавив ее к земле. К счастью, сам знак сработан из легкого металла, поэтому прохожие тут же помогли ей выбраться, после чего она отправилась по своим делам.

Личность пострадавшей так и осталась неизвестной, насколько сильно она пострадала - тоже.