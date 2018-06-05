В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми

В Санкт-Петербурге дерево во дворе дома №39 по Большеохтинскому проспекту упало прямо на припаркованные машины, в салоне некоторых находились люди. К счастью, никто не пострадал, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" соцсети "ВКонтакте".

Еще одно дерево упало ночью около дома 81 на проспекте Стачек, причем там оно рухнуло прямо на провода.

В пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу ничего сверхъестественного в случившемся не видят.

- Не надо создавать паники, - замечает пресс-секретарь ведомства Андрей Литовка. - Это единичные случаи, которые происходят в пятимиллионном городе каждый день. Иное дело - ситуация в прошлом году, когда разбушевавшаяся стихия валила деревья десятками, по 100-150 выездов в сутки приходилось делать специалистам МЧС. В этот раз все гораздо спокойнее.

Тем не менее, сотрудники МЧС предупреждают, что в городе наблюдается дальнейшее усиление ветра до 17-20 метров в секунду, что, конечно, чревато неприятными последствиями.