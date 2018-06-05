Матвиенко открыла смену в детском лагере "Ласпи" под Севастополем

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня открыла первую летнюю смену в обновленном детском оздоровительном центре "Ласпи" под Севастополем.

- Проявляйте инициативу и лидерские качества, это очень помогает в жизни, - обратилась Матвиенко к приехавшим в "Ласпи" детям, цитирует пресс-служба Совета Федерации. - И помните, что вы севастопольцы. Севастополь - это гордость и слава всей России.

Председатель Совфеда отметила, что первые отдыхающие в "Ласпи" спали в палатках, а теперь здесь созданы все условия для комфортного отдыха, занятий творчеством и спортом.

Оздоровительный центр "Ласпи" расположен на берегу одноименной бухты в севастопольской зоне Южного берега Крыма. Открыт в 1957 году. С 2017 года в нем ведется реконструкция и капитальный ремонт за счет бюджета города и резервного фонда правительства РФ. Второй этап работ завершился в этом году. Теперь в лагере могут отдыхать 500 детей за смену. Реконструкция продолжится до 2020 года - тогда центр будет работать круглогодично и принимать 750 человек в смену.