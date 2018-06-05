На Дону на жилье для детей-сирот выделено более 1 млрд рублей

На строительство и покупку жилья для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Ростовской области на текущий год предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому жильем будут обеспечены 1606 человек. К середине мая уже профинансировано 395 муниципальных контрактов на покупку и строительство.

Но только жилищной поддержкой помощь детям, оставшимся без родителей, в регионе, конечно же, не исчерпывается. Одна из главных задач региональных органов соцзащиты - помочь им найти семью. О том, насколько хорошо это получается, можно было узнать на конкурсе замещающих семей "Областная семейная ассамблея", который прошел в Международный день защиты детей в городе Шахты. За право продемонстрировать свои родительские способности и таланты боролись десять семей из разных населенных пунктов региона.

- Самое большое счастье для ребенка и его основное право - жить и воспитываться в семье. В нашей области проживает более девяти тысяч детей-сирот, для которых реализация этого права особенно важна. Ежегодно количество семей, желающих дать таким детям свою любовь и заботу, увеличивается, - подчеркнула министр образования Ростовской области Лариса Балина.

В финале на сцене Шахтинского драматического театра многодетные семьи рассказывали о себе, показывали творческие номера, пели и танцевали. Абсолютным победителем стала семья Максимовых из Батайска.

Только в прошлом году на Дону на воспитание в семьи передано больше тысячи ребят. В регионе действует 25 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В них особое внимание уделяется подготовке будущих родителей к приему ребенка в семью и дальнейшему сопровождению замещающих семей. Сегодня эту работу осуществляют более ста психологов, социальных педагогов и медицинских работников. В центрах проходят досуговые мероприятия, организуют родительские клубы, летние выездные школы, родителям и детям здесь оказывают психологическую и юридическую помощь.

Кстати, Международный день защиты детей на Дону отмечали очень широко. В донских музеях прошли интерактивные занятия, передвижные выставки и праздничные концерты. Так, в Ростовском областном музее краеведения для малышей провели интерактивное представление "В курене, в светлой горнице", во время которого детям рассказали об истории и традициях прошлого. В Новочеркасском музее истории донского казачества открылась выставка центра детского творчества "Образ", где дети смогли принять участие в мастер-классе "Ромашка - цветок любви". В Каменском музее декоративно-прикладного искусства и народного творчества заработала тематическая выставка "Мое детство в СССР", а в Старочеркасском музее-заповеднике начала работу передвижная выставка "Детство звонкое смеется". Ростовский областной музей изобразительных искусств подготовил для школьников "Невероятное путешествие". Дети смогли побывать в мастерской художника и познакомиться с основными видами и жанрами изобразительного искусства, затем ребятам была предложена арт-игра "Взгляд современника: найди несоответствие времени".

Впрочем, большинство праздничных мероприятий было посвящено спорту. На площадках нового парка "Левобережного" в Ростове-на-Дону прошли соревнования по волейболу, футболу и большому теннису, а также проводилась сдача нормативов ГТО. В Новочеркасске в детском парке "Казачок" состоялась "зарядка с чемпионами" и были подведены итоги городского литературно-спортивного конкурса "Гол! Футбол! Библиотека!".

В Усть-Донецком районе для малышей открылась детская спортивно-игровая площадка, а те, кто постарше, смогли посоревноваться в езде на роликах и велосипедах, а также в перетягивании каната. В Белой Калитве прошел фестиваль юных исполнителей - воспитанников дошкольных образовательных организаций "Надежда". Свои творческие номера представили более 200 воспитанников из 13 детских садов, а в Гуково на сцену вышли воспитанники 17 детских садов.

В Донецке работала игровая площадка "Вселенная футбола", в рамках которой прошел конкурс спортивных кричалок. В Волгодонске прошел "День защиты детей от плохого настроения!". Ребятам показали театрализованную программу "Приключения Вовки в футбольном царстве". В Мартыновском районе на стадионе "Юность" состоялся праздник "Вперед, к рекордам!". А в Орловском районе прошел "Карнавал детства" - детей встречали сказочные персонажи, которые устроили для них веселые игры.

- В Год детского спорта наша основная цель - привлечь внимание молодого поколения области к физической культуре и активному образу жизни. Спортивной гордостью каждого муниципального образования должны являться не только отдельные победы спортсменов, но и заполненные детьми и молодежью спортзалы и площадки, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Кстати

В регионе работает 113 муниципальных детских школ искусств, в них эстетическое образование получают более 46 тысяч мальчиков и девочек. При культурно-досуговых центрах действует почти 14 тысяч клубов для детей и молодежи, где занимаются более двухсот тысяч человек.