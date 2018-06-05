На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта

На юге России начались крупнейшие учения фронтовой авиации с боевым применением всех видов вооружения. В масштабной тренировке задействованы около 100 самолетов и вертолетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО. На завершающем этапе учений они присоединятся к маневрам Черноморского флота и будут прикрывать высадку морской пехоты в Крыму.

- В рамках первого этапа учений звено штурмовиков Су-25СМ отработало посадку на аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области для пополнения боекомплекта. После этого пилоты совершили взлет и выполнили бомбометание по целям на полигонах в Крыму и на Кубани, - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Одновременно с летчиками подразделения охраны полигона и армейского спецназа отработали элементы защиты полевого аэродрома. Они отразили атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" обеспечили безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара.

В военном ведомстве отметили, что учения продлятся до 8 июня. Летчики оперативно-тактической авиации впервые проведут стрельбы управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24 отработают поиск эскадры кораблей противника, а системы ПВО в Крыму будут задействованы в отражении ракетного удара крылатых ракет из акватории Черного моря.