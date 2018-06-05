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05.06.2018,  
09:30
Текст: Николай Грищенко

Видео: В Беларуси создали летающий гранатомет

Подразделения сил специального назначения Беларуси осваивают необычное оружие - беспилотный летательный аппарат, который является противотанковой ракетной установкой. Уникальный дрон был показан во время учений на полигоне Лосвидо в Витебской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как сообщает телеканал ВоенТВ, там состоялся учебный сбор офицеров-операторов белорусской армии под руководством заместителя начальника генерального штаба ВС Беларуси, генерал-майора Павла Муравейко. Военнослужащим демонстрировалась образцы новейшей техники и вооружения. Отдельно был показан уникальный беспилотный летательный аппарат, который является противотанковой ракетной установкой, оснащенной четырьмя двигателями, как у обычного квадрокоптера.

Характеристики новой летающей противотанковой ракетной установки и название производителя не разглашаются. Однако, общий вид гранатомета напоминает РПГ-26 "Аглень", разработанный еще в Советском Союзе одноразовый противотанковый гранатомет. Он предназначен для уничтожения танков и другой бронированной техники. Его граната может быть использована и против пехоты противника, засевшей в легких укреплениях.

Отдача при стрельбе у РПГ-26 отсутствует. Граната выстреливается из ствола с помощью специального порохового заряда, который полностью сгорает. После вылета гранаты на ее конце раскрываются стабилизаторы, которые уравновешивают ее в полете. При встрече с любым препятствием срабатывает взрыватель, в боевой части гранаты образуется кумулятивная струя, которая прожигает броню любой техники - до 440 миллиметров брони, один метр железобетона или полтора метра кирпичной кладки.

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