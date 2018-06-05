Иностранные военные на АрМИ-2018 смогут пострелять из "Града"

Иностранные команды, которые прибыли в Россию для участия в конкурсе "Мастер-оружейник" Международных армейских игр, впервые смогут в рамках состязаний опробовать в деле реактивную систему залпового огня "Град". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, конкурс пройдет на полигоне в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. В этом году в нем дебютируют военнослужащие из Узбекистана, Ирана и Армении.

Как пояснил главный судья всеармейского этапа этого конкурса полковник Михаил Филатов, в правила соревнований внесли изменения, чтобы сделать их более зрелищными: теперь каждая команда должна будет сделать залп из РСЗО "Град" холостыми снарядами.

Помимо этого конкурсанты должны будут справиться с еще одной новой и непростой задачей - заменить 122-милиметровый ствол гаубицы Д-30.