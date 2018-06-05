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05.06.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На челябинский меткомбинат нагрянули силовики

Текст: Екатерина Призова

На челябинском электрометаллургическом комбинате проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Почему крупные компании не готовы сокращать выбросы в атмосферу

На предприятие пришли сотрудники главного регионального управления МВД. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

На данный момент о причинах проверки мало что известно, но, по данным источника ТАСС, вместе с полицейскими на комбинате работают специалисты надзорных органов. Они делают контрольные замеры воздуха, проверяют, соответствуют ли данные той информации, которую предприятие предоставляет контролирующим организациям.

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