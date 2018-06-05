На "прямую линию" с главой Югры поступило 1320 вопросов

Почти три часа продолжался прямой разговор губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями округа. За это время глава региона ответила на 34 вопроса югорчан. Всего до и во время прямого эфира поступило 1320 обращений. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, тогда в адрес главы региона поступило 700 вопросов и предложений.

Формат прямых диалогов с людьми, в результате которых (а иногда и прямо во время прямых эфиров) удается решить самые острые проблемы жителей, в свое время был задан президентом России. Но не только президент в ответе за страну, очень многое зависит от того, насколько действенную позицию занимают главы регионов на местах.

Наталью Комарову всегда отличало глубокое знание своего округа и четкое знание проблем его жителей. Удивительно, но некоторых из позвонивших в эфир югорчан глава региона знает лично. Так, сразу несколько вопросов Наталья Комарова обсудила с отцом девочки, погибшей в аварии в Югре в 2016 году, Сергеем Калашником из Нефтеюганска. И не было в этом никакой фальши, наигранности, чувствовалось, что они давно знают друг друга, поскольку им приходилось встречаться по скорбному поводу, решать проблемы детей, пострадавших в регионе два года назад.

- Наталья Владимировна, признателен, что вы меня помните. Времени уже много прошло. Но не было минуты, чтобы подойти к вам и искренне поблагодарить за ту поддержку, которую моей семье и всем остальным родителям в этом несчастье, что вы разделили его с нами пополам, не закрылись за высокими стенами, - обратился Сергей Калашник к главе региона.

За три часа прямой линии глава региона ответила на 34 вопроса югорчан. Всего до и во время прямого эфира поступило 1320 обращений - почти в два раза больше, чем в прошлом году

Он позвонил от всех родителей пострадавших детей, чтобы узнать, когда в Нефтеюганске будет построен новый спортивный центр, в том числе для занятий спортивной акробатикой. Можно ли завершить строительство до 4 декабря 2019 года, - дня памяти погибших?

- Я недавно была в Нефтеюганске, мы разговаривали с главой города по этому вопросу. Как мы и договаривались, Центр будет многофункциональным: в нем будет зал и для занятий спортивной акробатикой, и легкоатлетический манеж. Кроме того, мы договорилась с компанией "Роснефть" о софинансировании этого проекта. Не исключают участия в нем и федеральные власти. В государственной программе этот объект уже стоит. Думаю, к концу 2019 года спортивный комплекс должен появиться.

- Сейчас округ оказывает большую помощь в проведении лечения пострадавших детей. Но вдруг кто-то уедет за его пределы?- задал еще один вопрос Сергей Калашник. -Как будут относиться к ним в других регионах России? Может законодательным актом закрепить за ними медицинскую помощь?

- Думаю, вы правы. И у нас уже в ближайшее время может появиться такой опыт. Одна из семей пострадавших намеревается переезжать в Санкт-Петербург. И мы сейчас как раз прорабатываем вариант заключения соглашения о сопровождении медицинской помощью наших детей. Вы точно подметили, для того чтобы была сформирована система, чтобы все работало не по договоренности, а по раз и навсегда принятому решению, нам нужно разработать некий нормативно-правовой акт, который даст нам возможность сопровождать пострадавших в этой аварии детей. Есть задача - давайте попробуем ее решить.

Целый блок вопросов в ходе прямого разговора с жителями прозвучал о медицинской помощи в регионе. Причем люди говорили не только о проблемах, но и о том, как много уже сделано, чтобы югорчане получали современную медицинскую помощь, чтобы открывались новые центры, чтобы в регион приезжали опытные врачи.

- Да, мы чувствуем: изменения происходят в лучшую сторону, - обратился к Наталье Комаровой Павел Пантов из Нягани. - Но хотелось бы обратить внимание на нехватку врачей.

Целый блок вопросов был посвящен медицинской помощи в регионе. Причем люди говорили не только о проблемах, но и о том, как много уже сделано

- Павел Анатольевич поднял очень серьезный вопрос, - отметила Наталья Комарова. - Вопрос обеспеченности кадрами медицинских учреждений, особенно первичного звена, имеет колоссальное значение. Неслучайно на него обратил внимание президент России и определил эту задачу как первоочередную. Хочу отметить и позитивную динамику по Югре. Если в 2016 году мы привлекли в регион около 150 специалистов, то в 2017 году к нам приехало уже 200 врачей. Одновременно была предоставлена возможность компенсировать некоторые затраты тем специалистам, которые приехали на новое место. Причем многих заинтересовала работа сама по себе, возможность работать в хороших условиях, на современном оборудовании. Но, хотя динамика позитивна, проблема остается. Думаю, нам нужно принять решение, которое доведет до минимума этот дефицит, а возможно, мы вообще исключим его. Я предложила своим коллегам подумать над формой специального приглашения, в котором четко будут расписаны все те возможности, которые регион предлагает специалистам. При этом важно, чтобы специалист был настоящий, а не просто занимающий вакантную должность. Это тоже имеет большое значение. Говорят, есть врач на рабочем месте, а толку нет. Я с большим уважением отношусь к этой профессии, к людям, которые ее избрали. Мы полагаем, что нам удастся выйти на высокую планку обеспеченности медицинским персоналом, - заключила Наталья Комарова.

К слову, в ходе "прямой линии" произошло и прямое спутниковое включение. С площадки строящегося Центра охраны материнства и детства в Сургуте к Наталье Комаровой обратились мамы-блогеры. Центр станет крупнейшим в стране - событие можно сказать эпохальное.

- Мы с нетерпением ждем, когда откроет свои двери для пациентов новое здание перинатального центра. - Наталья Владимировна, специалисты в нем сейчас замечательные, но просим вас рассказать, что делается для увеличения их числа к тому времени, когда откроется новый центр?

- Тысяча единиц персонала перейдет в эту организацию из действующего центра, - отметила глава региона. - Кроме того, из других медицинских учреждений, организаций еще около двухсот человек будут в нем работать. Сотни специалистов окончили курсы повышения квалификации, получают в вузах новые специальности. Кроме того, мы привлекаем людей из других регионов. Будет как минимум пять-шесть десятков новых специалистов. Им нужно жилье, и мы готовы будем его предоставить. Все нужно сделать так, чтобы с самого начала этот центр отвечал самым современным запросам.

К слову, во время прямого эфира наиболее активными были жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Основные темы обращений югорчан к главе региона касались жилищных вопросов, коммунальной сферы, здравоохранения. Лидерами по количеству вопросов, предварительно поступивших на "прямую линию", стали Сургут, Ханты-Мансийск и Нягань.

В завершение прямого диалога с жителями Наталья Комарова поблагодарила югорчан за активность и заверила, что каждое поступившее обращение обязательно тщательно рассмотрят члены правительства. Ответ на свой вопрос получит каждый.

- Все вопросы бережно запротоколированы, не потеряется ни один. Мы каждый из них глубоко изучим. Те, которые касаются личных историй, индивидуально будут рассматриваться, - отметила Наталья Комарова, - По тем, которые касаются общественного развития, вынесем экспертное мнение, затем перенесем на те площадки, где вы лично сможете высказать свое мнение, позицию и предложить решение. У нас есть опыт таких отношений. Я благодарю вас за внимание к нашей встрече и глубокое, трогательное, патриотичное отношение к нашей Югре и людям. До встречи!- такими словами губернатор завершила свое общение с жителями региона.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры