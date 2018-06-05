Отменены прямые выборы мэра Нижнего Тагила

Крупный промышленный центр Среднего Урала вслед за Екатеринбургом изменил процедуру назначения главы. Сегодня депутаты законодательного собрания области отменили прямые выборы мэра в Нижнем Тагиле. "Одобрено в трех чтениях внесение изменений в соответствующую статью закона "Об избрании органов местного самоуправления", - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно изменениям, представительный орган будет выбирать главу с полномочиями главы администрации из числа кандидатов, которых предложит комиссия по итогам конкурса.

Напомним, до сего дня Нижний Тагил оставался последним в регионе муниципалитетом, где главу определяли по итогам выборов.

Комментируя внесенные в закон поправки, спикер заксобрания Людмила Бабушкина отметил, что новый формат выборов наиболее правильный. "Он позволяет подобрать человека, который сможет реализовывать достаточно серьезный бюджет Нижнего Тагила и решать вопросы по привлечению инвестиций в город. Это может сделать только профессионал", - подчеркнула она.