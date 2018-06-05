Отчет о командировке в Англию тульского оружейника Алексея Сурнина

В 1767 году в Туле родился выдающийся мастер оружейного дела Алексей Михайлович Сурнин, который мог быть прототипом главного героя произведения Н.С. Лескова "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе". Насколько корректна эта версия, судите сами - по сохранившимся в архивах письмам и документам...

"Машину должно исправить на англинский манер..."

Генерал-фельдмаршал, князь Г.А. Потемкин - Калужскому, Тульскому и Рязанскому генерал-губернатору М.Н. Кречетникову (1784 год):

"Милостивый государь мой Михайло Никитич!

Отправя в Англию присланных от Вашего превосходительства Тульских художников, покорнейше Вас прошу выбрать на Тульских заводах еще четырех мастеров, которые были бы искусны, один в бронзовой работе, другой в воронении, третий в шпажной и прочих слесарных и четвертый в мелочной работе.

Я буду стараться довести их до совершенства в своем деле посредством искуснаго здесь художника, дабы увидеть, здешние ли лучший получат успех или отправленные в Англию.

Вашего превосходительства покорный слуга Григорий Александрович Потемкин"1.

Историк И.Х. Гамель в "Описании Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении" (1826 год):

"В том же году (1785-м - Авт.), по предложению генерал-фельдмаршала князя Потемкина, отправлены в Англию для усовершенствования в своем мастерстве два оружейника: Алексей Михайлов Сурнин и Яков Леонтьев. Первый поступил к лондонскому мастеру Ноку (Knock), а второй к Еггу (Egg)".

Посол России в Англии граф С.Р. Воронцов - князю Г.А. Потемкину (8 августа 1791 года):

"Милостивый государь князь Григорий Александрович!

Отправляя отсели обратно в Россию тульского мастерового Алексея Сурнина, за справедливое почитаю рекомендовать его в высокое и милостивое ваше покровительство. Честное его поведение с самого прибытия в Англию, трезвость и ревностное старание в приобретении своего мастерства, заслуживают всякую похвалу и одобрение. И я никак не сумлеваюсь, что как скоро г. Сурнин получит случай показать на деле опыты своих успехов, приобретенных в Англии, то Ваша светлость не оставите удостоить его надлежащего одобрения.

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Нередко посылал я Сурнина в разные здешние города и заводы для примечания машин, разных инструментов и всего к заводам принадлежащего, и нашел, что в сих местах сделал он таковые приобретения, которых от неусыпного старания и усерднейшей токмо ревности ожидать можно.

При сем честь имею приложить реестр машин приобретенных г. Сурниным в Англии. Посредством сих машин и инструментов он может делать все разные части замков с такою точностью, что сколько бы тысяч оных ни заказано было, то все разные части годны будут ко всякому замку. Выучился также он делать новоизобретенный здесь замок, коего все разные части скрепляются одним токмо винтом, так что солдат может оной разобрать, вычистить и опять собрать без трудности и в неприметное время.

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Он столь искусен в своем ремесле, что есть ли бы захотел остаться в Англии, то весьма легко мог бы выработать двести гиней, и что, по нынешнему курсу, составляет 1600 рублей. Чувствуя сие и оставить таковые приманки, конечно, должно иметь доброе сердце и чувствовать ревность и усердную любовь к отечеству.

Вашей светлости

покорнейший слуга С.Р. Воронцов.

Реестр приобретенных Сурниным машин и рисунков оных

Машина для скоропоспешного отделания замков всякого роду.

Тоже для делания всякого роду инструментов, принадлежащих к ружьям.

" точить колеса к замкам весьма способная для скорости и верности.

" для делания разных винтов.

" для делания всяких инструментов, то есть: пил, резцов, Сверлов больших и малых.

Рисунки

Рисунок машины новоизобретенной для точения полок у замков.

Тоже печки для делания отливной стали.

" печки для делания простой стали, употребляемой на пружины и проч.

" машины плющить железные полосы и резать оные в прутья.

" машины для полирования разных стальных штук.

" для сверления стволов, что у нас винтовки называются.

" для палировки ефесов твердою щеткою"2.

Посол России в Англии граф С.Р. Воронцов - генерал-губернатору М.Н. Кречетникову (январь 1792 года):

"Милостивый государь Михайло Никитич!

Якова Леонтьева хвалить не буду. Сей бездельник бегал во Францию и вообще ведет жизнь беспорядочную. Жизнь же Алексея Сурнина с самого его прибытия в Англию заслуживает всякаго одобрения, всегда трезв, честен и неутомим в приобретении успехов для пользы России.

Одним словом, я не могу довольно нарекомендовать Сурнина милости Вашего превосходительства, а прошу токмо, как вы любите отечество и неусыпно стараетесь в пользу онаго не упустить сего случая доставить Сурнину способ привести в действие его знания, чем и ваше патриотическое расположение прославлено будет навсегда и отечество приобретет несказанную пользу. Прошу покорно определить Сурнину несколько мастеров и помощников, поручить их ему в команду и дать ему способы и волю привести в достоинство свое знание, из чего и плоды его вам видны будут. Прошу также взять его в особливое ваше покровительство, дать ему награждение таковое, которое могло бы послужить примером для тех, кто, будучи посланы вне отечества, ведут себя порядочно, стараются о приобретении успеха и охотно возвращаются в отечество.

< >

Если г. Сурнин по милости Вашего превосходительства удостоен будет надлежащего одобрения, то ни за какие деньги того купить нельзя будет, что от него в короткое время оружейники приобретут.

Вашего превосходительства

покорный слуга С.Р. Воронцов"3.

Оружейник Алексей Сурнин - генерал-фельдцейхмейстеру графу П.А. Зубову (20 сентября 1793 года):

"Сиятельнейший граф Платон Александрович,

Милостивый государь!

< >... дабы показать самоважнейший опыт как моего искусства так и моей ревности, просил я позволения отправиться в Тулу для делания образцовых армейских ружей, признанных в Англии наилучшими, из которых я имею счастие представить Вашему сиятельству пять разнокалиберных.

Сверх того успел я в заводе (Тульском оружейном - Авт.) зделать более тысячи штук нужных инструментов; также заприметить некоторые недостатки в Тульском оружейном заводе, которые, по моим опытам, можно поправить следующим образом.

< >

В рассуждении хороших ружей надо бы завесть формы для всего изделия, через что они бы были зделаны исправно, скоропоспешно и прочно. Я нашел также великий недостаток вообще в мастерских инструментах, которыми если что можно сделать в неделю, то я, посредством моих инструментов, могу сделать в три дня, что составляет великую важность в мастерстве.

< >

Для замочных отдельщиков должно бы зделать, называемый по англицки джигарс (шаблон, матрица. - Авт.), для того чтобы всякий замок годился ко всякой ложе. Потребно бы сделать точки, сверловки и вертикально для лучшего поспешествования в работе. Все сие может быть учинено за ту же сумму, получаемую за работу оружейную.

< >

Казенный шуруп должен быть закален для того, чтобы он не ржавел. Шонпел должен стальной равного с пружиною закалу, дабы не повредить казенного шурупа.

< >

Нужно бы завесть для заводу 40 калибров пуль, чтобы одна другой была бы меньше четвертью золотника, дабы какого бы калибра не потребовали из полков могли оныя быть в готовности. Потребно также 40 калибров сверлаков соответствующих оным пулям.

< >

Стволы должны быть толстостенные, как для того, что они могут стрелять далее и вернее в цель бить и от частого стреляния не так скоро разгораются, так и для того, что во время сражения на штыках они не так скоро могут от усилия погнуться.

< >

Дерево для ружей должно заготовлять лет за семь дабы могло высохнуть прежде нежели пойдет в дело.

< >

Машину точильную должно исправить на аглинский манер, чтобы стволы точились равностенные; у нас случаются совсем одностенные, которых с одного боку протачивают более, нежели с другого; и сии стволы, поелику никуда не годятся, то их бросают, что весьма обидно заварным мастерам.. .

Все это с достодолжным уважением подвергаю благоусмотрению Вашего сиятельства с глубочайшим почтением по жизнь пребуду.

Сиятельнейший граф

Милостивый государь!

Вашего сиятельства

Нижайший и преданнейший слуга

АЛЕКСЕЙ СУРНИН"4.

Предписание Екатерины II - наместнику Тульскому и Калужскому, генерал-аншефу Е.П. Кашкину (10 февраля 1794 года):

"Евгений Петрович, тульского оружейного мастера Алексея Сурнина, обучавшегося с успехом в Англии и показавшего на опыте искусство свое в делании разнаго рода огнестрельнаго оружия, повелеваем определить мастером оружейнаго дела и надзирателем всего, до делания ружья касающегося, дав ему для обучения потребное число учеников, жалования же производить ему по пятьсот руб. в год.

Пребываем вам благосклонными

Екатерина"5.

ВЗГЛЯД ПИСАТЕЛЯ

"... И пошли они Левшу водить"

Англичане еще больше стали удивляться - и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: "Теперь довольно".

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

... и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят.

- Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Шурупы Сурнина и гвоздочки Левши

Скупы сведения о личной жизни Алексея Михайловича Сурнина. Известно, что происходил он из старинной оружейной семьи, был женат на дочери отставного писца Ефросинии Ивановне Соколовой, имел трех дочерей, трех сыновей и небольшой дом в Чулковской слободе. Умер 17 августа 1811 года в возрасте всего лишь 44-х лет - скорее всего, здоровье подорвала напряженная работа. Похоронен на Чулковском кладбище. Портрет до наших дней не дошел...

Общеизвестно высказывание Н.С. Лескова, что главный герой "Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе" - лицо выдуманное. Но еще в 1905 году историк и организатор оборонного производства С.А. Зыбин, изучая историю Тульского оружейного завода, усмотрел несомненные совпадения в судьбах реального и вымышленного умельцев. И утверждал в статье "Оружейного сборника", что одним из прототипов Левши несомненно является оружейник Сурнин, а вторым - приехавший с ним на учебу в Англию бездельник и пьяница Яков Леонтьев; писатель свел два характера воедино, потому так органичен Левша, гениальный мастер и не дурак выпить...

С Зыбиным не был согласен обнаруживший его записи доктор исторических наук, туляк В.Н. Ашурков. Он полагал, что замысел лесковского сказа идет от пословицы "Туляк - стальная душа, туляки блоху подковали и на цепь посадили" и традиций народного творчества. Тем более, что Лескову не могли быть известны документы о Сурнине - они были выявлены почти через четверть века после появления "Левши". Но никуда не уйдешь от первоисточников: уже слишком похожи английские "командировки" двух мастеров. Читаешь дотошную, до самого маленького шурупа и гвоздя записку Сурнина - и перед глазами мгновенно встает Левша, ковавший гвоздочки для блошиных подков...

1. Зыбин С.А. История Тульского императора Петра Великого оружейного завода. - Москва, 1912. Т. 1. - С. 149.

2. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 5. Оп. 41. Д. 162-165. Л. 27-30.

3. Государственный архив Тульской области. Ф. 118. Оп. 3. Д. 4. Л. 70.

4. Российский государственный архив древних актов. Ф. Гос. арх. Раз. ХХ. Д. 46. Л. 560-564 об.

5. Государственный архив Тульской области. Ф. 118. Оп. 3. Д. 4. Л. 12.