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05.06.2018,  
12:05
Текст: Николай Грищенко

Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия

Новейший российский истребитель Су-57 может стать носителем тактического ядерного оружия. Такое мнение высказал военный аналитик американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
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Эксперт, проанализировав новую ядерную доктрину США, делает вывод, что российский стелс-истребитель пятого поколения Су-57 сможет использовать ядерные вооружения средней дальности для прорыва мощных систем ПВО.

"Су-57 может потенциально вытеснить истребитель-бомбардировщик Су-34, который является нынешним ударным ядерным самолетом России, для полетов на среднюю дальность в сильно защищенном воздушном пространстве противника", - говорится в публикации.

Автор статьи пишет, что Москва обладает весьма значительным количеством тактических ядерных боеприпасов, которые потенциально могут быть размещены на крылатых ракетах воздушного базирования. К примеру, ракета Х-50 может поместиться в оружейные отсеки Су-57.

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Фото: Unknown/wikimedia.org
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