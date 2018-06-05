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05.06.2018,  
10:38
Текст: Светлана Цыганкова

США создадут новые ядерные боеголовки

Фото: Unknown/wikimedia.org Фото: Unknown/wikimedia.org
Фото: Unknown/wikimedia.org

В США завершили рассмотрение проектов по перспективным маломощным ядерным боеголовкам. Требования к новому оружию определены. Данный вид вооружения предназначен для сдерживания потенциальных противников.

Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
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Об этом изданию Warrior Maven сообщил пресс-секретарь Пентагона Мишель Бальданза. Он отметил, что совет по ядерному оружию одобрил проект плана и дал разрешение на составление графика объема и затрат. В статье приводится и комментарий директора информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена. По его мнению, W76-2 будут создавать на основе термоядерной боеголовки W76-1. Для этого из нее удалят термоядерное горючее - уран, литий и дейтерий. Останется лишь плутониевый триггер, а энергетический выход нового вила вооружения снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эксперт делает вывод: это проще, чем создавать совершенно новую боеголовку.

Новую боеголовку будут использовать для выведения баллистическими ракетами подводного пуска Trident D5. Предположительно, ее круговое отклонение составит от 130 до 180 метров. И она станет дополнением управляемой авиабомбы B61 Mod 12.

США намерены производить маломощные ядерные боеголовки в противовес России и Китаю. Кстати, в последнем американском "Обзоре ядерной политики" говорится о проектах по сдерживанию угроз со стороны именно этих государств.

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