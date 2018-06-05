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Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн

Новость 05.06.2018, 16:10 | Текст: Олег Усков
Фото: twitter.com/EW
Фото: twitter.com/EW

Американский актер Хью Дэйн скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline - без уточнения причин смерти. Дэйн отошел еще в мае, но известно об этом стало только сейчас.

За свою карьеру, начавшуюся довольно поздно, актер сыграл в полусотне фильмов и сериалов, начав в 1990-м - с микророли в долгоиграющем криминальном экшне "Охотник".

За ним последовали "Принц из Беверли-Хиллз", "Друзья", "Дефективный детектив", "Западное крыло", "Все ненавидят Криса", "Мэр", "Десница Божья", "Умерь свой энтузиазм", так далее, ленты "Ничего себе поездочка", "Знакомство с Факерами 2", "Девичник в Вегасе", "Рикошет" - Дензелом Вашингтоном.

Самая узнаваемая роль покойного - охранник Хэнк из культового ситкома "Офис". В этом образе Дэйн появлялся в более чем двадцати сериях.

Коллеги актера почтили его память через социальные сети.

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