Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн
Американский актер Хью Дэйн скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline - без уточнения причин смерти. Дэйн отошел еще в мае, но известно об этом стало только сейчас.
За свою карьеру, начавшуюся довольно поздно, актер сыграл в полусотне фильмов и сериалов, начав в 1990-м - с микророли в долгоиграющем криминальном экшне "Охотник".
За ним последовали "Принц из Беверли-Хиллз", "Друзья", "Дефективный детектив", "Западное крыло", "Все ненавидят Криса", "Мэр", "Десница Божья", "Умерь свой энтузиазм", так далее, ленты "Ничего себе поездочка", "Знакомство с Факерами 2", "Девичник в Вегасе", "Рикошет" - Дензелом Вашингтоном.
Самая узнаваемая роль покойного - охранник Хэнк из культового ситкома "Офис". В этом образе Дэйн появлялся в более чем двадцати сериях.
Коллеги актера почтили его память через социальные сети.
RIP Hugh Dane, aka Hank the security guard. He was one of the greats. So kind, funny, talented. We will all miss him. Donations can be made in his name to: https://t.co/z1SAqamWMM pic.twitter.com/ysevEZKOjy— RainnWilson (@rainnwilson) June 4, 2018