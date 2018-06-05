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05.06.2018,  
12:32
Текст: Алексей Моисеев

В КНР вновь продемонстрировали новейший дальнобойный ПТРК AFT-10

Дальнобойный противотанковый комплекс AFT-10 становится одним из основных средств борьбы с бронетехникой в сухопутных войсках КНР. В Сети появились новые изображения данной системы, которую осваивают курсанты военно-учебных заведений артиллерийского профиля.

В настоящее время этот ПТРК считается одним из самых современных в мире. Его часто сравнивают с израильским комплексом Spike NLOS.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
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Самоходная пусковая установка обладает хорошими характеристиками подвижности, так как в качестве базового шасси была использована боевая машина пехоты последнего поколения ZBD-04A. Максимальная скорость по шоссе достигает 70 км/ч. Машина может преодолевать водные преграды за счет использования водометов. Запас хода оценивается в 500 км.

Прицельный комплекс снабжен тепловизором и позволяет обнаруживать цели ночью на значительном расстоянии. Он смонтирован между двумя поворотными пакетами направляющих, по четыре ПТУР в каждом.

Сообщалось, что ракеты весом в 150 кг с 43-килограммовой боевой частью способны уничтожать цели на дистанции в 10 км в режиме "выстрелил-забыл".

AFT-10 были уже задействованы в российско-китайских учениях и демонстрировались на военном параде в Пекине.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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