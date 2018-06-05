Все билеты на матч Россия - Турция проданы

Контрольный матч между футбольными сборными России и Турции пройдет при аншлаге. Все билеты на игру, которая состоится сегодня вечером в Москве на стадионе ЦСКА, проданы.

Эта информация сообщается в официальном Twitter нашей национальной команды. Болельщики призываются приходить на стадион заблаговременно, чтобы не создавать давку при входе.

Кроме того, уже известно, в какой форме сыграют соперники. Сборная России выйдет на поле в базовом комплекте красного цвета.

Матч между сборными России и Турции начнется сегодня в 19:00. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Эта игра станет последней для подопечных Станислава Черчесова перед домашним чемпионатом мира. Уже 14 июня в "Лужниках" они откроют турнир матчем с Саудовской Аравией. Также на групповом этапе наша команда сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).