Бренд "Евросеть" исчезнет после объединения со "Связным"

В Москве представлен единый бренд объединенной компании, в которую вошли "Евросеть" и "Связной". В ближайшее время ритейлерам, работающим в сфере высоких технологий, предстоит процесс ребрендинга.

Бренд "Евросеть" будет существовать еще какое-то время, после чего ее магазины перейдут под бренд "Связной", сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компаний. При этом инвестиции в обновление каждого магазина будущего единого ритейлера могут составить до 1,5 млн рублей.

Напомним, объединение ритейлеров произошло после того, как в мае соответствующую сделку закрыли владельцы компаний - "Мегафон" и группа SLV.