Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами

8 июня в Москве пройдет футбольный турнир между депутатами Госдумы и их коллегами из немецкого бундестага. В российской команде, в отличие от немецкой, будут четыре женщины.

- Под руководством наших коллег Александра Жукова и Валерия Газзаева мы формируем и готовим депутатскую команду, которая должна будет сыграть в футбол с нашими коллегами из бундестага, - сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

По его словам, приедет большая группа депутатов бундестага во главе с первым вице-спикером.

При этом отличительной особенностью команды российских парламентариев будет то, что в ней есть женщины, подчеркнул спикер ГД. Володин предложил обратить внимание коллег из бундестага на то, что "у них с вопросом равенства не так все хорошо - ни одной женщины нет в команде".

В команде России сыграют Светлана Журова, Ольга Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова, позже уточнил Володин в комментарии "Интерфаксу".

Дружеский турнир состоится в 19:00 на стадионе "Красная Пресня".