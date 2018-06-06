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06.06.2018 15:49
Рубрика: Экономика

Эксперты и бизнесмены предостерегают законодателей

Текст: Валерий Львов
В Саратове состоялось расширенное заседание комитета торгово-промышленной палаты по развитию продовольственного рынка.

Общественные слушания проходят по законопроекту, предполагающему введение запрета на возврат нереализованных продовольственных товаров поставщику. Острая дискуссия развернулась вокруг законодательной инициативы еще в январе, когда законопроект был передан на рассмотрение в Государственную думу. По мнению авторов документа, введение такой жесткой меры необходимо для того, чтобы ограничить давление крупных торговых сетей на поставщиков и оградить их от навязывания условий сотрудничества со стороны ритейла.

Удивительно, но среди самих производителей и поставщиков данная мера не вызвала единогласной поддержки. Мнения разделились: часть предпринимателей действительно оптимистично восприняла предлагаемые нововведения, а часть высказала опасения в связи с возможным сокращением объема закупок и уничтожением их собственной бизнес-модели, предусматривающей возможность постоянной ротации ассортимента.

"Новый закон заденет в первую очередь производителей скоропортящейся продукции. При полном запрете на ее возврат сети будут стараться закупать товар мелкими партиями, и полки в магазинах будут регулярно пустеть", - отметил представитель пивкомбината "Балаковский" Юрий Сакальский.

Опубликованные Центром социального проектирования "Платформа" результаты интервьюирования представителей малого и среднего бизнеса в регионах также продемонстрировали полярность мнений. Более 40% опрошенных респондентов отметили,  что запрет практики возвратов, скорее всего, будет мотивировать сети к сокращению объема закупок, а это негативно скажется на производстве продукции.

Скепсис бизнеса в отношении новых законодательных инициатив связан, в том числе, и с неочевидным для них эффектом от прошлых преобразований. По данным исследования центра "Платформа", 90% опрошенных бизнесменов в регионах России не увидели положительного эффекта от первых поправок в Закон о торговле, принятых еще в 2017 году. Это во много объясняет незначительный процент тех, кто видит в региональном протекционизме, в том числе в ограничении доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах, реальный инструмент развития малого и среднего бизнеса - так ответили не более 20% опрошенных социологами экспертов.

"По мнению 43% опрошенных, действия властей должны зависеть от конкретной ситуации. При этом 14% экспертов считают, что барьеры неэффективны, потому что могут привести к снижению конкуренции, качества и иных социальных показателей. Еще 14% респондентов говорили о риске ответных мер соседних регионов, что может привести к разрушению национального рынка", -  сообщается в исследовании Центра.

По отношению к новому законопроекту о возвратах ключевые ведомства оказались гораздо сдержаннее в своих оценках. Инициатива была концептуально поддержана, однако во всех случаях с оговоркой и указанием на необходимость доработки, особенно в части возможности развития инструментов саморегулирования. На важность предоставления права поставщикам и торговым сетям самоопределяться в формате взаимодействия друг с другом и самостоятельно решать вопрос включения или исключения условий возврата продукции в договор указывали и в Министерстве промышленности и торговли РФ, и в комитете  по экономической политике Государственной думы.

"Законодательством предполагается полный запрет возврата нереализованной вовремя продукции. Но данный запрет может нанести убытки не только торговым сетям, но и производителям. Часть из них имеют оборудование для переработки продукции, они стоят за сохранение возврата. Есть положительный опыт работы между сетями и производителями", - пояснил необходимость развития практик саморегулирования  директор департамента экономического развития саратовской ТПП Виктор Колмаков, выступивший модератором слушаний в Саратове.

Схожую позицию заняла и первый замминистра экономики Саратовской области Юлия Винокурова: "Дискуссия показывает, что закон нуждается в качественной доработке. Хочу отметить, что и для товаров с длинным сроком хранения, и товаров премиум-класса проект несет риск значительного сокращения ассортимента и сокращения производства. Сети будут закупать мелкие партии или предлагать более частые поставки, а это увеличит издержки производителей".

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