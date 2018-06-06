Федор Бондарчук поделился своими планами на Федора Конюхова

Советский, российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук намерен начать съемки своего ранее заявленного фильма о Федоре Конюхове в 2019 году. О чем сам кинематографист рассказал ТАСС во вторник.

"Продолжаем работать над сценарием. Ведем переговоры с IMAX, хотим сделать большой международный проект. Бог даст, съемки начнем в следующем году", - процитирован Бондарчук.

Отмечено, что в ленте под рабочим пока названием "Повелитель ветра" режиссер планирует повествовать о кругосветном путешествии тезки. Остановившись и на личности самого Конюхова, одного из самых именитых отечественных профессиональных искателей приключений.

Писателю, художнику, священнику и подвижнику Федору Конюхову 66 лет. Он совершил в общей сложности пять кругосветных плаваний, семнадцать раз пересек Атлантику (причем один из них - на весельной лодке).

Конюхов родился в 1951 году в селе Чкалово. Закончил бобруйское ПТУ. Первую свою экспедицию предпринял еще в пятнадцать лет. Обладатель множества рекордов и достижений, автор двух десятков книг.