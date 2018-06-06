Госслужащие рассказали о зарплатных ожиданиях

Доля вакансий в штатной численности федеральных министерств и ведомств иногда достигает 70 процентов из-за низкого уровня оплаты труда, говорится в докладе НИУ "Высшая школа экономики" и Всемирного банка.

"Сравнительный анализ усредненных зарплатных ожиданий государственных служащих показывает, что текущий уровень их оплаты составляет лишь 58 процентов ожидаемого", - указано в докладе. Иными словами, госслужащие желали бы получать на 40 тысяч рублей в месяц больше и ради этого готовы перейти на другую работу.

В частности, в регионах при среднем уровне денежного вознаграждения опрошенных государственных служащих в 46 тысяч рублей, средний ожидаемый уровень составляет 67 тысяч рублей.

Подавляющее большинство госслужащих - 77 процентов считают, что оплата их труда ниже, чем в коммерческом секторе, приводятся в докладе результаты опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу НИУ ВШЭ. Лишь 23 процента опрошенных считают материальное вознаграждение чиновников привлекательным.

Для того, чтобы заработные платы госслужащих довести до желаемых уровней потребуется дополнительная сумма в пределах 307 миллиардов рублей, отмечается в докладе.