Instagram может измениться до неузнаваемости

Руководители соцсети Instagram рассматривают возможность поменять формат роликов, которые могут публиковать пользователи. На ресурс можно будет выкладывать видео длиной около часа.

Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, новая функция будет рассчитана под вертикальное видео. Предполагается, что пользователи смогут публиковать более длинные ролики в раздел Stories. Напомним, что сейчас в ленте Stories можно публиковать видео по 15 не более чем на 60 секунд общей длительностью.

Эксперты утверждают, что новая возможность сильно изменит облик Instagram. Ресурс станет конкурировать с видеохостингом YouTube и социальные сетями Facebook, "ВКонтакте" и другими.