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Instagram может измениться до неузнаваемости

06.06.2018,  
12:53
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Руководители соцсети Instagram рассматривают возможность поменять формат роликов, которые могут публиковать пользователи. На ресурс можно будет выкладывать видео длиной около часа.

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Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, новая функция будет рассчитана под вертикальное видео. Предполагается, что пользователи смогут публиковать более длинные ролики в раздел Stories. Напомним, что сейчас в ленте Stories можно публиковать видео по 15 не более чем на 60 секунд общей длительностью.

Эксперты утверждают, что новая возможность сильно изменит облик Instagram. Ресурс станет конкурировать с видеохостингом YouTube и социальные сетями Facebook, "ВКонтакте" и другими.

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Фото: depositphotos.com
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