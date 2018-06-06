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06.06.2018 20:43
Рубрика: В мире

Итальянский парламент выразил доверие новому правительству

Текст: Нива Миракян ("Российская газета”, Рим)
Кабмин под управлением профессора права Джузеппе Конте получил вотум доверия в нижней палате национального парламента.

Коалиционное правительство под руководством Конте поддержали 350 членов палаты депутатов, "против" высказались 236 парламентариев, а 35 депутатов предпочли воздержаться.

Напомним, накануне в поддержку сформированного правительства высказался 171 сенатор, против проголосовали 117 человек, еще 25 парламентариев воздержались. Перед вчерашним голосованием премьер Конте выразил готовность возобновить диалог с Москвой и выступил за отмену санкций. Ответ от НАТО не заставил себя долго ждать.

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"С Россией мы должны сохранять политический диалог, но экономические санкции нужно уважать", - заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Голосование о доверии в обеих палатах национального парламента является обязательным этапом после принесения присяги новым правительством, которое с сегодняшнего дня может приступить к выполнению своих обязанностей.

Первым международным "выходом" нового премьера в свет станет саммит "большой семерки" в Канаде, который стартует в эту пятницу.

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