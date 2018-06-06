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06.06.2018 12:56
Рубрика: Экономика

Кабмин одобрил отмену пошлин за электронную регистрацию юрлиц и ИП

Текст: Владимир Кузьмин

Госпошлина за регистрацию и ликвидацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не будет взиматься при подаче заявлений в электронном виде.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс для стимулирования электронных форм взаимодействия с гражданами при регистрации юридических лиц.

"Законопроектом предлагается снизить до нуля государственную пошлину при подаче заявления о регистрации юридического лица, при его ликвидации, внесении изменений в регистрационные документы, но в том случае, если это происходит в электронной форме, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Также ставка госпошлины обнулится для электронной регистрации и прекращении деятельности физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей".

Сегодня госпошлина за регистрацию юридического лица составляет 4000 рублей, за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - 800 рублей. За реорганизацию и ликвидацию юрлица госпошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в размере 160 рублей.

"Для традиционного неэлектронного способа подачи документов эти ставки останутся без изменений", - уточнил глава кабинета министров.

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