Карасин: Главы МИД "нормандской четверки" встретятся 11 июня в Берлине

Министерская встреча "нормандской четверки" запланирована на 11 июня в Берлине. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он сообщил о том, что закрытых тем на встрече глав МИД нет, все вопросы будут обсуждаться.

- Все темы, которые на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан, - цитирует замминистра иностранных дел ТАСС.

Напомним, нормандский формат - Россия, Франция, ФРГ и Украина - учрежден в 2014 году с целью проведения переговоров по вопросу выхода из кризисной ситуации на Украине. Последний раз главы внешнеполитических ведомств четырех стран встречались в таком формате в феврале 2017 года в Мюнхене.