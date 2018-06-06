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06.06.2018,  
16:52
Текст: Антон Валагин

Китай показал первые фото гиперзвукового истребителя "Темный меч"

Опубликованы первые фото гиперзвукового истребителя Dark Sword. Беспилотная машина создается в Китае корпорацией Shenyang Aircraft Corporation.

Фото: YouTube
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Dark Sword демонстрирует серьезные намерения Пекина совершить сразу несколько революций в авиастроении - создать гиперзвуковой ударный беспилотник, обладающий малой заметностью и высокой маневренностью одновременно. О первой функции можно судить по конструкции воздухозаборников и другим стелс-атрибутам. Для увеличения маневренности летательный аппарат построен по аэродинамической схеме "утка" с двухкилевым оперением, пишет The Drive.

- Появление как минимум полноразмерного макета свидетельствует о серьезности намерений китайских инженеров. Правда, озвученные характеристики аппарата противоречивы: непонятно, как в Dark Sword собираются совместить высокую маневренность и гиперзвук. Но даже если скорость его полета не превышает сверхзвуковую, этот дрон может стать ночным кошмаром для США, где разработки ударных БЛА остановились на дозвуковых аппаратах, - считает Джастин Бронк, эксперт Королевского института вооруженных сил.

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