Меркель не стала комментировать поведение посла США

Канцлер Германии Ангела Меркель, отвечающая в эти минуты на вопросы депутатов бундестага в рамках экспериментального парламентского часа, обошла стороной скандал вокруг интервью нового посла США в Берлине Ричарда Гренелла, в котором тот обещал поддерживать правоконсервативных политиков по всей Европе.

Ранее в своем микроблоге Twitter американский дипломат также потребовал от немецких фирм свернуть бизнес с Ираном, против которого Вашингтон ввел санкции. Многие политики в ФРГ сочли такие высказывания недопустимым вмешательством во внутренние дела стран ЕС, в Берлине и Брюсселе даже прозвучали призывы к выдворению Гренелла за поведение, которое не соответствует статусу дипломата.

Депутат Социал-демократической партии Германии, которая была особенно возмущена поведением посла США, поинтересовался у канцлера, собирается ли она поднимать эту тему на предстоящей встрече с американским президентом Дональдом Трампом. "Я бы не хотела это комментировать, но собираюсь обсудить с президентом США и Иран, и вопрос торговых пошлин (введенных Вашингтоном в отношении алюминиевой и стальной продукции из ЕС - прим. "РГ")", - дипломатично ответила Меркель.

Напомним, что в среду у Ричарда Гренелла запланировано посещение внешнеполитического ведомства ФРГ. В свою очередь, госдепартамент США заступился за своего посланника в Берлине. Как заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, "посол имеет право выразить собственное мнение".