Минэнерго: Нет необходимости увеличивать пошлины на нефтепродукты

В Минэнерго не видят необходимости в увеличении экспортных пошлин на нефтепродукты, данную инициативу сейчас обсуждает правительство РФ. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Он пояснил, что введение дополнительных экспортных пошлин на нефтепродукты рассматривается, но никаких решений еще не принято.

Министр отметил, что сейчас ситуация с ценой бензина и топлива стабилизировалась. Тогда как введение заградительных пошлин, на его взгляд - это экстренная мера, которая может быть реализована лишь в крайнем случае, передает ТАСС.

По данным Росстата, цены на бензин в России только за май выросли на 5,6 процента по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - уже на 11,3 процента. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2 процента. Для стабилизации цен правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. С 1 июля они могут понизится еще на 700 рублей.