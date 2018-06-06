Новости

Россия возродила "проклятие" ВМС США 10:57
В Перми начали раскопки останков князя Михаила Романова 10:55
В Нижнем Тагиле юноше на голову упал фрагмент балкона 10:41
В Росрыболовстве изменят мнение о "трех хвостах" лосося для сахалинцев 10:35
Вуз в Пензе вооружили "Искандером" 10:33
В Нижегородской области ветром сорвало крышу с пятиэтажки 10:30
Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии 09:55
Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов создадут сайт общественного движения "За Собянина" 09:50
Минэнерго: Нет необходимости увеличивать пошлины на нефтепродукты 09:46
В Тольятти в ДТП с участием двух автобусов пострадали семь пассажиров 09:46
Федор Бондарчук поделился своими планами на Федора Конюхова 09:40
В Екатеринбурге женщина умерла около больницы 09:37
Юрий Чайка: Нарушения в долевом строительстве - вина местных властей 09:27
На Кубани нашли тело пропавшей 13-летней школьницы 09:24
В посольстве РФ в Пакистане нет данных о выжившем летчике-афганце 09:22
Макрон сравнил содержание переговоров с Трампом с рецептом сосисок 09:22
Из больницы Нальчика из-за пожара эвакуировали 50 человек 09:16
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 09:02
Все петербургские пляжи признали непригодными для купания 09:01
Полеты над Сингапуром ограничат из-за саммита США - КНДР 08:56
В сочинском центре восстановления леопарда родились три котенка 08:51
На Камчатке семь человек пострадали в ДТП 08:50
В Татарстане объяснили, почему школьница разделась на ЕГЭ 08:45
В Японии морпех США на машине переехал бездомного 08:31
Кабмин выделил 1,55 миллиарда рублей на поддержку машиностроения 08:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 09:46
Рубрика: Экономика

Минэнерго: Нет необходимости увеличивать пошлины на нефтепродукты

Текст: Нина Егоршева

В Минэнерго не видят необходимости в увеличении экспортных пошлин на нефтепродукты, данную инициативу сейчас обсуждает правительство РФ. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Он пояснил, что введение дополнительных экспортных пошлин на нефтепродукты рассматривается, но никаких решений еще не принято.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Минэнерго назвали условие для снижения акцизов на топливо

Министр отметил, что сейчас ситуация с ценой бензина и топлива стабилизировалась. Тогда как введение заградительных пошлин, на его взгляд - это экстренная мера, которая может быть реализована лишь в крайнем случае, передает ТАСС.

По данным Росстата, цены на бензин в России только за май выросли на 5,6 процента по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - уже на 11,3 процента. Стоимость дизельного топлива в мае увеличилась на 5,2 процента. Для стабилизации цен правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. С 1 июля они могут понизится еще на 700 рублей.

Главное сегодня

Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов
На саммите G7 возникли трудности из-за США