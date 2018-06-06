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06.06.2018 17:33
Рубрика: Общество
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Минпросвещения займется защитой русского языка за рубежом

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения РФ готово взять на себя роль ключевого координатора в сфере продвижения русского языка за рубежом. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

- Мы последовательно усиливаем влияние русского языка в мире. За последние годы мы заключили более 50 соглашений с 33 странами о сотрудничестве в рамках партнерской сети нашей ключевой организации - "Института Пушкина", - рассказала министр. - В прошлом году открыли новые центры взаимодействия в Молдове, Румынии, Узбекистане и Турции, Белоруссии, Болгарии, Иране, Италии, Китае. Успешно развиваем и расширяем международную волонтерскую программу "Послы русского языка в мире", рассчитанную на студентов, аспирантов и молодых специалистов. Ежегодно проводим международную олимпиаду по русскому языку. Поддерживаем информационный ресурс, на котором сегодня зарегистрировано более миллиона участников и проходят обучение более 67 тысяч преподавателей.

Фото: Мария Иванова/ТАСС
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Напомним, в среду на Ливадийском форуме в Ялте Валентина Матвиенко заявила, что полномочия по сохранению, развитию и защите русского языка должны быть возложены на Министерство просвещения.

- Мы предложили вписать в функционал нового министерства вопросы защиты русского языка. На наш взгляд, это логично, чтобы такими вопросами занималось не несколько ведомств, а одно министерство, которое будет координировать такую работу. Иначе мы получим ситуацию, когда "у семи нянек дитя без глазу", - цитирует председателя Совета Федерации Парламентская газета.

В Минпросвещения "РГ" рассказали, что продвижение русского языка за рубежом - это стратегический национальный приоритет, заложенный президентом Владимиром Путиным в майских указах и воплощаемый отдельной целевой программой. А с этого года - программой, нацеленной на развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога.

- Мы готовы расширять применение лучших практик и обеспечить тесное взаимодействие для всестороннего развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения, - подчеркнула Ольга Васильева.

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