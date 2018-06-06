Мам, купи мне динозавра

На проклятом острове Нублар вот-вот рванет вулкан. Соответственно, встает вопрос: надо ли спасать динозавров - тех самых, что за четыре предыдущих фильма сожрали уйму народа? Ну, конечно, надо! - восклицает рыжая сердобольная барышня Клэр и заручается поддержкой руководителя воскресившей древних рептилий компании, который совсем-совсем не похож на злодея. После чего, уговорив Оуэна, товарища по первой части, и доукомплектовав отряд двумя экоактивистами, вылетает с ними к месту назначения.

На острове их встречают суровые вояки, нанятые тем, кто совсем-совсем не похож на злодея. Вскоре оказывается, что миссия отважной команды спасателей заключается на самом деле отнюдь не в спасении бедных чешуйчатых зверят. А тот, кто совсем-совсем не похож на злодея, оказывается - ничего себе! - ну вы поняли. Задумал этот корыстолюбивый гад коварный и до мелочей продуманный бизнес-план, включающий в себя выведение совершенно новой, очень умной и кровожадной породы гигантских пресмыкающихся.

Что же может пойти не так? Неужто созданный учеными монстр, совершенная машина для убийства вырвется на свободу - как три года назад? Или как 25 лет назад?

Да, в "Мире Юрского периода 2" динозавры опять едят людей. Было бы странно, если бы наоборот (хотя у Айзека Азимова такое бывало). И именно этого нам и надо. Динозавров - побольше, всего остального - поменьше. Даже до Спилберга наконец-то дошло.

Впервые действие перемещено с архипелага на большую землю, что в перспективе - еще же третий "Мир" будет - сулит большее разнообразие. А то неприлично уже как-то все по джунглям шастать.

Количество бесполезной драмы урезано до минимума: Оуэн и Клэр почему-то разошлись, а теперь вроде бы сходятся, но кому не все равно? Потому они и не мешают. Обнимутся разок неловко - и будет. Прочие люди также не разглагольствуют попусту, а без лишних слов исполняют свои функции - корма или какие-то иные. "Компьютерный гений" тыкает в кнопки, злодеи - злодействуют, девушка с татуировками тоже чем-то полезным занята.

Все оставшееся время режиссер Хуан Антонио Байона посвящает рептилькам, выглядящим как никогда реалистично. В этот раз не только нарисованные, а большей частью любовно изготовленные вручную, при помощи аниматроники, твари выглядят как живые. Более живые, чем бесхвостые двуногие гоминиды. Показательна в этом плане чудовищно манипулятивная, но воистину душераздирающая сцена с диплодоком. Тогда как у бесхвостых ничего подобного и в помине нет.

Байона делает, как умеет и насколько позволяет возрастной рейтинг, страшно, мрачно и жестоко. Позволяет рейтинг немногое, но процесс отгрызания руки дают разглядеть вблизи, в подробностях. А умеет Байона многое. Индораптор (так нового супердинозавра зовут) и другие представители доисторической фауны спуску никому не дают. То зубами клацают в миллиметрах от чьй-нибудь головы, то когтем во тьме по паркету стучат. Это, конечно, ненастоящий, условный такой хоррор: в роли пищи выступают исключительно статисты и отрицательные персонажи. Но для пущей густоты саспенса в сценарий добавлена маленькая девочка - чтобы когтистая лапа к ней жутко тянулась. Еще у девочки есть какой-то нелепый твист, но здесь, куда ни плюнь, все довольно нелепо, так что оно и незаметно почти.

Просто надо время от времени напоминать себе, что это фильм про динозавров, которые едят людей. Благо количество моментов, когда он пытается корчить из себя какое-то серьезное высказывание, не сильно превышает число пальцев на лапках Ти-Рекса. В начале и в конце Джефф Голдблюм со скорбным лицом констатирует, что человечество зря полезло в генетику и что поэтому скоро грядет. В принципе, можно и потерпеть. Ради кадра, где взгромоздившийся на крышу ящер истошно рычит на фоне полной луны, можно и нужно терпеть даже скорбного Джеффа Голдблюма.

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