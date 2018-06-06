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Основатель Burzum назвал свою музыкальную карьеру "вонючим болотом"

Новость 06.06.2018, 15:42 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Самая известная и одна из наиболее культовых в истории "черного металла" "группа" Burzum прекращает деятельность.

О чем объявил основатель и единственный участник знакового проекта - 45-летний норвежский музыкант, писатель и радикальный философ Варг Викернес. Прокомментировав решение в том духе, что он наконец-то "мучительно выбрался из этого зловонного болота" - на что ему понадобились долгие годы усилий.

Видео прощальной речи доступно на YouTube-канале экс-"графа Гришнака". Где он, среди прочего, призывает полюбоваться восходом солнца, которое "изгоняет всю тьму из этого мира".

Фото: youtube.com
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Добавляя (к несказанному ужасу адептов), что, оказывается, Burzum никогда не был его жизненным выбором. Более того, он даже и музыкантом-то быть не хотел.

"Теперь я оставил все эти вонючие трясины и намерен двигаться дальше", - подытожил Викернес.

Кристиан Викернес (имя на Варг - "волк" - он сменил в двадцать лет) родился в 1973 году. Музыку начал писать в 88-м. Официальная дата основания Burzum - 1991-й. Дебютный одноименный альбом проекта издан в 92-м.

В 1993-м Варг убил другого видного участника блэк-металлического андеграунда, гитариста ВИА Mayhem Евронимуса, - зарезав на почте идеологических разногласий (по одной из версий). За что был приговорен к 21 году тюрьмы. Откуда вышел досрочно в 2009 году. И переехал на жительство во Францию. Где теперь обитает с супругой и детьми, проповедуя всяческое припадание к корням и восхваление древних богов. Поучаствовав, в частности, в работе над фильмом-реконструкцией по данной теме.

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