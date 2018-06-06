Основатель Burzum назвал свою музыкальную карьеру "вонючим болотом"

Самая известная и одна из наиболее культовых в истории "черного металла" "группа" Burzum прекращает деятельность.

О чем объявил основатель и единственный участник знакового проекта - 45-летний норвежский музыкант, писатель и радикальный философ Варг Викернес. Прокомментировав решение в том духе, что он наконец-то "мучительно выбрался из этого зловонного болота" - на что ему понадобились долгие годы усилий.

Видео прощальной речи доступно на YouTube-канале экс-"графа Гришнака". Где он, среди прочего, призывает полюбоваться восходом солнца, которое "изгоняет всю тьму из этого мира".

Добавляя (к несказанному ужасу адептов), что, оказывается, Burzum никогда не был его жизненным выбором. Более того, он даже и музыкантом-то быть не хотел.

"Теперь я оставил все эти вонючие трясины и намерен двигаться дальше", - подытожил Викернес.

Кристиан Викернес (имя на Варг - "волк" - он сменил в двадцать лет) родился в 1973 году. Музыку начал писать в 88-м. Официальная дата основания Burzum - 1991-й. Дебютный одноименный альбом проекта издан в 92-м.

В 1993-м Варг убил другого видного участника блэк-металлического андеграунда, гитариста ВИА Mayhem Евронимуса, - зарезав на почте идеологических разногласий (по одной из версий). За что был приговорен к 21 году тюрьмы. Откуда вышел досрочно в 2009 году. И переехал на жительство во Францию. Где теперь обитает с супругой и детьми, проповедуя всяческое припадание к корням и восхваление древних богов. Поучаствовав, в частности, в работе над фильмом-реконструкцией по данной теме.