Погоня полиции за угнанным с военной базы БТР попала на видео в США

Американской полиции потребовалось около двух часов, чтобы задержать в центре Ричмонда национального гвардейца, угнавшего бронетранспортер M577 с военной базы Fort Pickett. Видео "захватывающей" погони местные жители выложили в социальные сети.

По данным американских СМИ, информация об угоне гусеничной командно-штабной бронемашины появилась в 20:00 по местному времени. Сначала погоня шла в пригороде столицы штата Вирджиния, а затем БТР выехал на главную улицу города.

Полицейские машины ехали впереди и сзади бронетранспортера, чтобы обеспечить безопасность горожан. Скорость движения колонны составляла около 40 миль в час (64 км/ч). Это самая максимальная скорость, которую может развить бронетранспортер М577.

Полиция задержала военного угонщика на центральной улице Ричмонда. Гвардеец попытался оказать сопротивление, после удара электрошокером его доставили в городскую больницу. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Справка "РГ"

Командно-штабная машина М577 принята на вооружение в США в 1963 году. Наиболее заметным внешним отличием является надстройка над боевым отделением, увеличивающая его высоту на 640 мм. Штатный экипаж бронетранспортера, помимо водителя, состоит из четырех человек. В 1994 году машина прошла модернизацию и получила новую силовую установку и компьютерное оборудование. Скорость по шоссе - 64 километра в час. Запас хода - до 480 километров.