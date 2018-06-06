На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Появилось первое "фото" новой "Семейки Аддамс" - с Шарлиз Терон

Новость 06.06.2018, 13:30 | Текст: Олег Усков

В Сети обнародован семейный портрет новой "Семейки Аддамс" (The Addams Family), в этот раз - в формате  анимационного "перезапуска".

Режиссерами выступают Грег Тирнан и Конрад Вернон, работавшие на "Полном расколбасе", "Шреке", "Гравити Фолз". Сценарист - Мэтт Либерман, уже подряженный и на нового "Скуби-Ду" (релиз - 2020-й).

Согласно обновленным данным, предоставленным Bloody Disgusting, свои голоса картине подарили Шарлиз Терон (Мартиша), Хлоя Грейс Морец (Уэнздей), Оскар Айзек (Гомес), Финн Вулфард (Пагсли), Ник Кролл (дядюшка Фестер), Бетт Мидлер (бабушка).

Фото: youtube.com
В Сети появилась третья, экзистенциальная серия нового "Простоквашино"

По имеющимся сведениям, в фильме инфернальная компания будет вовлечена в водоворот событий, связанных с их участием в реалити-шоу, плюс Аддамсов ожидает прибавление в семействе.

Мировая премьера - 11 октября следующего года. Российская дата еще не назначена.

Аддамсов придумал американский карикатурист Чарльз Аддамс в 1938 году - именно тогда был опубликован первый рисунок, где появились наши будущие, так сказать, готы. На тот момент еще безымянные.

В 1964-м начал выходить первый телесериал про семейство - "классические Аддамсы". В 1991-м и 1993-м Барри Зонненфельд снял два полнометражных фильма. Плюс в закромах франшизы телефильм, холодно встреченная "Новая семейка Аддамс", анимационный сериал, видеоигра.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: youtube.com
Вышел новый русский трейлер подростковой фантастики Питера Джексона 05.06.2018
Трейлер: Dirge - семейный лесной арт-хоррор 05.06.2018
Фото: 73-летний Де Вито пришел в бар с "искусственной школьницей" 05.06.2018
#анимация
Фото: kinopoisk.ru
В российском прокате третью неделю лидирует черная живодерская комедия 04.06.2018
Михаил Ефремов и Константин Райкин сыграют в экранизации "Гурвинека" 04.06.2018
Владимир Путин поздравил проект "Смешарики" с 15-летием 01.06.2018
#Шарлиз Терон
Фото: Reuters
Шарлиз Терон сыграет журналистку, интервьюировавшую Владимира Путина 23.05.2018
Вышел трейлер комедии с располневшей Шарлиз Терон 12.03.2018
Вышел трейлер боевика с декольте Шарлиз Терон в главной роли 12.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.