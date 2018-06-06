Появилось первое "фото" новой "Семейки Аддамс" - с Шарлиз Терон

В Сети обнародован семейный портрет новой "Семейки Аддамс" (The Addams Family), в этот раз - в формате анимационного "перезапуска".

MGM has debuted the first look at their upcoming animated reboot of The Addams Family, due in theaters on October 11, 2019. pic.twitter.com/6b7mVANgG4 — The Geek Generation (@GeekGeneration) June 5, 2018

Режиссерами выступают Грег Тирнан и Конрад Вернон, работавшие на "Полном расколбасе", "Шреке", "Гравити Фолз". Сценарист - Мэтт Либерман, уже подряженный и на нового "Скуби-Ду" (релиз - 2020-й).

Согласно обновленным данным, предоставленным Bloody Disgusting, свои голоса картине подарили Шарлиз Терон (Мартиша), Хлоя Грейс Морец (Уэнздей), Оскар Айзек (Гомес), Финн Вулфард (Пагсли), Ник Кролл (дядюшка Фестер), Бетт Мидлер (бабушка).

По имеющимся сведениям, в фильме инфернальная компания будет вовлечена в водоворот событий, связанных с их участием в реалити-шоу, плюс Аддамсов ожидает прибавление в семействе.

Мировая премьера - 11 октября следующего года. Российская дата еще не назначена.

Аддамсов придумал американский карикатурист Чарльз Аддамс в 1938 году - именно тогда был опубликован первый рисунок, где появились наши будущие, так сказать, готы. На тот момент еще безымянные.

В 1964-м начал выходить первый телесериал про семейство - "классические Аддамсы". В 1991-м и 1993-м Барри Зонненфельд снял два полнометражных фильма. Плюс в закромах франшизы телефильм, холодно встреченная "Новая семейка Аддамс", анимационный сериал, видеоигра.