Полет "всепогодных" F-35 отменили из-за шторма

Четыре "всепогодных" истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II стоимостью до 150 миллионов фунтов стерлингов каждый не смогли выполнить перелет с американской авиабазы в Южной Каролине на английскую в Норфолке. Причиной этого стала банальная непогода: в назначенный час над Атлантикой разыгрался шторм.

Как сообщает The Times, решение отложить полет, принятое Королевскими ВВС, неприятно удивило военных. "Это безумие, - отметил один из собеседников газеты в оборонном ведомстве. - Не понимаю, почему погода может стать помехой для всепогодного истребителя".

Английские же военные посчитали, что не смогут гарантировать спасение пилота, если ему вдруг придется катапультироваться над океаном. По версии другого источника издания, проблема в том, что F-35 имеют только один двигатель, и в случае его поломки, спасти машину практически нереально. При этом отмечается, что стоящие на вооружении Королевских ВВС истребители четвертого поколения Typhoon Eurofighter имеют два двигателя и стоят вдвое меньше, чем F-35.

В свое оправдание англичане, пожелавшие, видимо, сгладить эту неловкость, отметили, что перелет не был военной операцией, а потому к нему применялись требования мирного времени, подразумевающие повышенную безопасность. Дескать, спешить некуда, непогоду можно и переждать.